Se qualcuno della Fiorentina avesse dato retta alle segnalazioni, a quest’ora avremmo avuto un signor attaccante in rosa…

Messo sotto attenzione in tempi non sospetti, segnalato da anni alla Fiorentina come giocatore da prendere a tutti i costi. Parliamo di Marcus Thuram, nome che non è di certo nuovo nel panorama di mercato del club viola ma che, giunti a questo punto, possiamo incasellare nella categoria dei rimpianti, anche perché se qualcuno avesse dato retta alle segnalazioni, i gigliati avrebbero potuto avere nelle loro fila un signor attaccante (per giunta ancora giovane) e ad un prezzo contenuto.

E’ stato visto per la prima volta all’opera da emissari della Fiorentina ai campionati europei Under 21 che si sono svolti in Italia. All’epoca sarebbe potuto arrivare per sette milioni di euro circa. Niente da fare però, perché è stato deciso di puntare su altri nomi, lasciando perdere questo ragazzone che si è poi accasato al Borussia Monchengladbach. In Germania è esploso, così come è esplosa pure la sua valutazione di mercato: ora costa sui 30 milioni di euro e per i viola, che un tentativo per prenderlo l’hanno fatto, è diventato merce costosa, anche se non proprio inavvicinabile.

Peccato davvero, perché l’attacco, checché ne dicano i dirigenti gigliati (ultimo Barone in un’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport) resta un problema per questa squadra, che avrebbe bisogno di essere puntellata con un inserimento di peso. Thuram poteva essere impiegato praticamente su tutto il fronte offensivo, ma a questo punto…