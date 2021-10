Se Vlahovic non rinnovasse con la Fiorentina, la Juventus pronta ad inserirsi. Le due modalità che può seguire il club bianconero

Secondo quanto riporta Tuttosport stamani, la Juventus, alla ricerca di un altro attaccante da inserire in rosa, sarebbe interessata ad inserirsi per trattare un eventuale cessione di Dusan Vlahovic.

Il Presidente Rocco Commisso sta facendo di tutto per prolungare l’accordo con il suo bomber, però inizia a essere consapevole che il rinnovo con clausola non sia più così scontato.

Non a caso nei giorni scorsi è stato abbastanza schietto sull’argomento: “Dusan mi dice di parlare con il procuratore, il procuratore di parlare con Dusan. Qui a Firenze siamo professionisti e facciamo le cose sul serio, allora il procuratore venga qui e tratti per il suo giocatore”.

Secondo quanto riporta il quotidiano sportivo, in caso di mancato rinnovo di Vlahovic con il club gigliato, alla Continassa hanno almeno due strade per accontentare la Fiorentina: l’ormai classico prestito biennale con obbligo di riscatto più bonus (utilizzato per Chiesa e anche per Locatelli con il Sassuolo) oppure un’operazione allargata, cioè inserendo nell’affare una-due contropartite tecniche per ridurre l’esborso in contanti.

È più o meno il compromesso che Pantaleo Corvino e Fabio Paratici avevano individuato per Chiesa nel 2019 prima che il cambio di proprietà della Fiorentina bloccasse tutto.

Ma la Fiorentina sarebbe disposta, dopo Federico Chiesa, a cedere un altro calciatore alla Juventus?