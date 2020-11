Sedici anni fa Batistuta raggiungeva il record dei record, e la Fiorentina precisa: “È stato l’unico a riuscirci” VIDEO

Il 27 novembre del 1994 Gabriel Omar Batistuta raggiungeva il record dei record, siglando contro la Sampdoria la sua tredicesima rete in undici partite consecutive. Consecutive appunto, senza che l’argentino ne saltasse mai una. Nel corso degli anni vari giocatori hanno provato a strapparglielo, tra questi Cristiano Ronaldo e Fabio Quagliarella, che però non hanno giocato undici partite consecutive come l’argentino, ma hanno beneficiato di un turno di riposo.

E sul suo account Twitter è la stessa Fiorentina a ribadirlo forte e chiaro: “In questo giorno nel 1994: Batistuta ha stabilito un record unico in Serie A segnando in 11 partite consecutive di campionato. Intendiamo dire che non ha perso una sola partita, né per riposare né per altri motivi. Nessun altro ci è riuscito. Questo gol contro la Sampdoria è stato il suo 13esimo in 11 partite”

#OnThisDay in 1994: Batistuta set a unique Serie A record by scoring in 11 consecutive league matches.

We mean he didn’t miss a single game, either to rest or for any other reason.

Nobody else has managed it.

This goal against Sampdoria was his 13th in 11 games.#Fiorentina pic.twitter.com/kZSSw14LRn

— ACF Fiorentina English (@ACFFiorentinaEN) November 27, 2020