Sei (forse sette) titolari e poi stop: Italiano non ha molte certezze. E la Roma è dietro l’angolo

La partita di esordio della Fiorentina in campionato è dietro l’angolo. I viola andranno in campo domenica prossima contro la Roma.

Ma nonostante questo appuntamento sia molto ravvicinato, il tecnico Italiano non ha molte certezze sui giocatori che possono fare i titolari in questa gara. Dragowski in porta, Biraghi (e forse Venuti) in difesa, Bonaventura, Pulgar e Castrovilli a centrocampo e Gonzalez in attacco. Sei, forse sette undicesimi, il resto è tutto un punto interrogativo. Parliamo di diversi giocatori che sono condizionati dalle manovre e dalle voci di mercato.

E pensare che la prossima partita sarà anche la 200esima da allenatore tra A, B, C e D per il neo tecnico viola.