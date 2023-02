Sei tifosi della Fiorentina si apprestano ad affrontare processo per direttissima. FOTO: E intanto in Fiesole appaiono gli striscioni di supporto

In Curva Fiesole durante la partita tra Fiorentina ed Empoli sono apparsi alcuni striscioni dedicati ai sei tifosi viola fermati dopo i tafferugli avvenuti a Braga e poi rilasciati in attesa del processo per direttissima previsto in settimana.

Le spese legali saranno sostenute dai gruppi organizzati della Fiesole, grazie ad una raccolta fondi promossa dagli stessi tifosi.

“Amici siamo con voi!” questa è una delle frasi rivolte, attraverso striscione comparso ieri allo stadio, al gruppo di sei al quale facevamo riferimento.