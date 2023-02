Sella: “Le prestazioni degli attaccanti mi danno fiducia, alla Fiorentina manca solo il gol. Il lavoro di Italiano è ottimo”

Un ex calciatore della Fiorentina, Ezio Sella, ha commentato per Radio Sportiva le difficoltà dell’ultimo periodo della squadra di Italiano, soffermandosi sulle coppe che stanno regalando le poche gioie stagionali:

“Difficoltà? La Viola crea tanto ma non segna. Le prestazioni degli attaccanti però mi danno fiducia. Manca solo il gol, poi ci sta qualche disattenzione difensiva se si gioca in maniera offensiva. Son convinto che Italiano stia facendo un ottimo lavoro”.

E ancora: “La Fiorentina sta dimostrando di saper partecipare alle coppe in modo davvero importante. In tutte e due le competizioni può arrivare fino in fondo. Detto ciò, questa rosa non merita la posizione in cui si ritrova in campionato”.