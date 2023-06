Selyuk: “La Fiorentina vuole giustamente sbarazzarsi di Kokorin: non può venderlo perché nessuno lo vuole. Ha vinto a Cipro? Fosse campione di Spagna, capirei il suo ingaggio”

Il calciatore di proprietà della Fiorentina Aleksandr Kokorin ha fatto ottime cose nella sua ultima avventura a Cipro, nell’Aris Limassol, con il quale ha vinto il campionato. Tuttavia, i risultati raggiunti non sembrano essere abbastanza per convincere il club viola a dargli un’altra chance in Serie A.

Lo conferma l’agente sportivo Dmitry Selyuk, per niente convinto dell’operato di Kokorin. Ecco le sue parole, riportate da Sportkp.ru: “La Fiorentina non lo venderà, perché nessun club vuole un giocatore del genere che ha 2 milioni e mezzo di ingaggio annuale. Se il club viola riuscisse a sbarazzarsene, risparmiando oltre 2 milioni di €, sarebbero sicuramente tutti contenti. Campione di Cipro? Embè? E chi lo comprerà? Davvero è un risultato da considerare? Fosse campione di Spagna, capirei l’ingaggio… E ha comunque 32 anni”.