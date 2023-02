“Sembra esserci vita sui pianeti Jovic e Dodo. Ma Commisso ha proprio bisogno di fare polemica dopo una vittoria?”

All’interno di Repubblica edizione fiorentina, il giornalista Stefano Cappellini, ha espresso così la propria opinione sul momento della squadra di Italiano: “Non eravamo così scarsi prima, non siamo fenomeni ora. Tra i vizi che dovremmo toglierci c’è quello di oscillare troppo con i sentimenti. Guai grossi erano un paio: il primo, aver perso rispetto alla squadra dello scorso anno alcuni giocatori importanti i cui sostituti non hanno reso quanto sperato; il secondo, aver giocato quattro mesi senza il nostro miglior giocatore, ovviamente Nico Gonzalez. Ora, incrociando le dita, il secondo problema pare risolto, ma anche sul primo qualcosa si muove: sembra esserci vita sui pianeti Jovic e Dodò. Alla società va riconosciuto il merito di aver mantenuto la parola su Amrabat e Nico. Sul marocchino, pensiero personale, è sbagliato fischiarlo. Finché sta qui, prendiamoci il meglio, poi si vedrà. Peccato solo per il nervosismo di patron Rocco: difficile dargli torto quando denuncia i mali del calcio italiano, ma c’è proprio così bisogno di fare una polemica dopo una vittoria o un traguardo raggiunto?”