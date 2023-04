Semifinale di Coppa Italia? Ballardini non ci pensa: “Non guardiamo né alle partite che ci restano né ai punti di distacco dalla salvezza”

Il tecnico della Cremonese, Davide Ballardini, è intervenuto alla vigilia del match di campionato contro l’Empoli. Fra le parole dell’allenatore dei grigiorossi, però, non è emerso alcun riferimento al prossimo match di Coppa Italia contro la Fiorentina. Sentite un po’ cosa ha detto:

“Noi non guardiamo né alle 9 partite che mancano né ai punti di distacco dalla salvezza. Guardiamo solo alla partita successiva e in questo caso è quella di domani contro l’Empoli. Per me l’attenzione è tutta concentrata su domani. Non bisogna guardare troppo lontano“.

Ricordiamo che il secondo round fra Fiorentina e Cremonese di Coppa Italia si disputerà il prossimo 27 aprile, quindi fra meno di due settimane.