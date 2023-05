Semioli: “Questa Fiorentina assomiglia molto a quella di Prandelli. In giornate come quella di oggi…”

A poche ore dalla semifinale di andata di Conference League tra Fiorentina e Basilea l’ex centrocampista della Fiorentina Franco Semioli, durante un collegamento con Radio Sportiva, ha avuto voluto elogiare la squadra di Vincenzo Italiano, paragonandola alla prima viola di Cesare Prandelli. Questo un estratto delle sue dichiarazioni:

“La Fiorentina adesso sta andando a mille, guardandola spesso mi sembra di rivivere i momenti dell’era Prandelli. Finalmente, soprattutto per una piazza come Firenze, dopo qualche stagione piuttosto problematica è riuscita a trovare tranquillità e sicurezza. Italiano sta facendo benissimo e si sta dimostrando uno tra i migliori tecnici emergenti: in due anni in viola ha compiuto un lavoro eccezionale. La città di Firenze è abituata a serate come quelle di stasera, merita grandi traguardi: e la semifinale di stasera rappresenta un vero e proprio regalo. Chi può fare la differenza? Senza dubbio tra i migliori c’è Nico Gonzlaez, che è un giocatore dalla grande qualità. Poi ci sono poi dei giocatori che mi piacciono molto come Ikonè e Sottil. La viola gioca a calcio e si diverte, se la gioca su tutti i campi.”

Ha poi concluso parlando di motivazioni: ”Quando ormai 15 anni fa giocammo la semifinale di Coppa Uefa contro i Rangers si capì che la città viveva di calcio. I giocatori di più esperienza sapranno dare più equilibrio in queste situazioni. Gli stimoli vengono da soli, in queste giornate.”