Semplici: “Abbiamo strappato un punto a una Fiorentina forte, vincerla alla fine sarebbe stato troppo forse. Fa piacere che il club viola investa nel vivaio…”

Un punto strappato alla sua Fiorentina per Leonardo Semplici, tecnico della Spezia:

“Direi che abbiamo strappato un punto a una squadra forte, che giocava per la storia, se vincevano facevano la decima e non era mai successo nella storia della Fiorentina. Sono soddisfatto, è chiaro che stiamo facendo un percorso e dobbiamo migliorare tanti aspetti. Credo che ci siamo meritati questo punto, nel secondo tempo abbiamo subito la forza e la spinta della Fiorentina, noi ci siamo difesi da squadra e alla fine c’è stata un’occasione clamorosa. E’ vero che per quanto visto in campo sarebbe stato troppo, però il calcio è fatto di episodi e poteva permetterci di fare dei punti importanti.

Per noi aver strappato un punto alla Fiorentina è un valore che si aggiunge agli altri per poter arrivare alla meta che dobbiamo raggiungere. Dragowski? Sia lui che Zurko li ho visti con grande serenità, credo siano stati tra i migliori in campo. Siamo fiduciosi, ho trovato un gruppo di valori tecnici e umani, questo si percepisce durante la partita. Abbiamo lottato nonostante le difficoltà, è chiaro che vogliamo fare altri tipi di partite ma bisogna vedere chi c’è davanti.

Il vivaio della Fiorentina? Il mio è stato un percorso di tre anni, condiviso da ragazzi arrivati anche in Nazionale, è stato un bel viaggio per me e mi è servito nel prosieguo della carriera. Mi fa piacere che la Fiorentina stia continuando a investire e progredire nel portare giocatori a giocare per la prima squadra”.