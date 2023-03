Semplici: “Devo ancora inquadrare bene Zurkowski, ma è un giocatore importante. Sono sicuro che ci darà una grossa mano”

Alla vigilia della sfida di campionato contro il Verona, il nuovo tecnico dello Spezia Leonardo Semplici ha parlato dell’ex Fiorentina Szymon Zurkowski: “Ci tengo a spendere due parole su di lui. E’ un giocatore importante e penso che possa darci una grossa mano. Partita dopo partita valuteremo bene le sue caratteristiche, io stesso imparerò a conoscerlo e a inquadrarlo tatticamente. Cercherò di metterlo nella posizione in cui rende di più, mentre dal punto di vista fisico non è ancora al top ma può essere utilizzato a partita in corso”.