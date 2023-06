Semplici e Ranieri, è la notte della verità per i due ex Fiorentina: Spezia e Cagliari questa sera si giocano la Serie A

Domenica di tensione per due ex allenatori della Fiorentina. Leonardo Semplici e Claudio Ranieri si giocano infatti la permanenza, o l’accesso, in Serie A questa sera. Il massimo campionato e la cadetteria chiuderanno i battenti fra poche ore, con le ultime sfide fra Spezia e Verona e fra Bari e Cagliari.

Più complicata la sfida dell’ex Leicester, che dovrà necessariamente vincere sul prato del ‘San Nicola‘, dato che i pugliesi, forti dell’1-1 dell’andata, hanno finito sopra ai sardi in campionato. Comunque difficile anche lo spareggio che proverà a superare l’ex tecnico della Primavera Viola, che dovrà fare a meno di Gyasi e Amian: al ‘Mapei Stadium’ di Reggio Emilia, il Verona di Bocchetti non partirà certo per vinto. Semplici e Ranieri, è la notte della verità per due vecchie conoscenze della Fiorentina.