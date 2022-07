Semplici: “Jovic è un top player, Igor ha un potenziale importante e grande personalità. Il mercato viola non è finito”

A Lady Radio l’ex allenatore di Spal, Cagliari e non solo Leonardo Semplici, dichiarato tifoso viola, analizza le attuali vicende di mercato e non solo della Fiorentina: “Jovic entrò a 20′ dalla fine quando lo affrontai in amichevole e si intravidero subito le sue qualità. E’ molto forte ed è cresciuto tanto da quel momento, guadagnandosi la stima del Real Madrid. E’ un top player, quando si arriva in certe squadre è un chiaro segnale. La Fiorentina ha fatto un gran colpo. Un giocatore importantissimo per il prossimo campionato viola. Non ha un fisico eccelso sul piano dei centimetri ma ha forza, qualità, sa giocare con la squadra e ha dimostrato di saper fare gol”.

Semplici ha poi aggiunto: “Jovic è una punta centrale, anche se prima forse dava il meglio da seconda punta. Credo che comunque possa giocare senza problemi in entrambi i ruoli. Se la Fiorentina proseguirà col 4-3-3 il serbo starà al centro del tridente. Finora il mercato viola è stato importante e tempestivo, anche in virtù del preliminare di Conference. C’è un nuovo entusiasmo dopo il campionato dell’anno scorso. La società ha risposto bene, c’erano aspettative importanti. Non è ancora finito il mercato e ci sono da aspettarsi altri giocatori per allargare la rosa dando alternative al mister e rendere la Fiorentina più competitiva”.

Quindi il tecnico ha concluso: “Igor? Sono stato il primo a farlo giocare in A, dimostrò di avere qualità. Chiaro che arrivando da un’altra nazione, qualche difficoltà l’ha presentata, anche a Firenze ma ha fatto un percorso importante e anno scorso ha tirato fuori le migliori qualità. A livello difensivo c’è stato un netto miglioramento. Il calcio di Italiano lo ha fatto crescere giocando uomo contro uomo, ha molta fisicità. molto bravo nella gestione della palla e ad impostare l’azione trovando linee di passaggio. Mi auguro possa ulteriormente migliorare, dopo qualche errore nel percorso di crescita. Oggi Fiorentina ha in mano un potenziale importante. E’ disponibile a migliorare e lavorare. Una delle prime partite fece un’azione straordinaria con personalità e qualità. Spero la Fiorentina cresca e credo abbia mezzi per consolidarsi nella classifica di anno scorso, facendo una Conference League importante. Con doppio impegno servono motivazioni e partenza ottima”.