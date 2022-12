Assente dalle panchine ormai da oltre un anno: Leonardo Semplici sta aspettando l’occasione giusta per rimettersi in gioco dopo l’esonero dal Cagliari nel 2021. L’ex tecnico della Fiorentina Primavera è tra i candidati a prendere il posto di Blessin al Genoa, in difficoltà in Serie B nel trovare continuità per stazionare in zona play-off. Secondo gianlucadimarzio.com però, oltre a lui in ballottaggio anche Bjelica.