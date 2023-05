Semplici ritrova Zurkowski: “E’ un giocatore di valore, rientro importante per lo Spezia”

Con la sconfitta di domenica scorsa contro la Cremonese, lo Spezia di Leonardo Semplici è scivolato al terzultimo posto in classifica e adesso è veramente a rischio retrocessione. A complicare tutto ci si mette anche il calendario, che sabato prossimo mette i liguri contro il Milan di Stefano Pioli: sabato pomeriggio al Picco le aquile si giocheranno le loro chance per conquistare i tre punti e tornare in zone di classifiche meno pericolose.

E quest’oggi Semplici, nonostante manchino ancora due giorni alla sfida, ha partecipato alla consueta conferenza stampa della vigilia analizzando alcuni dei principali argomenti di casa Spezia. Tra i temi toccati c’è anche quello relativo all’ex centrocampista della Fiorentina Szymon Zurkowski, che nonostante sia arrivato ormai da mesi non ha mai lasciato tracci. Questo un estratto delle parole del tecnico toscano in sala stampa:

“Guardando i numeri parliamo chiaro. In undici partite abbiamo fatto 8 gol e subiti 17. Abbiamo creato tanto per fare risultato ma abbiamo subito gol anche particolari, quindi dobbiamo cercare di mettere in campo un’attenzione diversa sia in fase difensiva che in avanti, cercando di proporre ed essere più cinici, cattivi, buttando dentro tutto ciò che abbiamo. Rientra Zurkowski ma non è che abbia 90 minuti, ma è un rientro importante di un giocatore di valore che ho avuto a disposizione solo con la Fiorentina. Nzola sta bene, si è allenato tutta la settimana con noi. I ragazzi, a parte lunedì che era un po’ abbattuti e responsabilizzati, si sono buttati a lavorare con grande voglia, determinazione, per svoltare la stagione”.