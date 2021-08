Semplici scherza: “Dragusin e Caceres ancora non li ho visti, ma se arrivassero…”

Questo pomeriggio il tecnico del Cagliari Leonardo Semplici, durante la conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Milan, ha commentato la partenza di Simeone e il possibile arrivo dell’ex Fiorentina Martin Caceres. Queste le sue parole:

“Qual è la condizione fisica della squadra? Penso sia buona, difficile fare delle percentuali ma stiamo bene. Abbiamo lavorato sulla fase di non possesso dove abbiamo fatto degli errori contro lo Spezia che mi auguro di non vedere. Il Milan punta ai primi posti, sappiamo che è costruita per grandi obiettivi. Noi abbiamo lavorato sullo specifico per l’avversario che affrontiamo domani. Simeone andrà sostituito con un giocatore simile a Pavoletti? Vorremmo un certo tipo di attaccante, ma bisogna capire cosa il mercato ti può presentare: in primis andremo a vedere anche l’aspetto umano, non c’è una grande scelta e dovremo prendere dei giocatori che ci faranno crescere dal punto di vista tecnico e caratteriale. Dragusin e Caceres completano la difesa? Io ancora non li ho visti , ma è chiaro che se dovessero arrivare sono due giocatori importanti. Al mercato pensano Capozucca e presidente”.