Sempre il solito Nainggolan: l’ex obiettivo della Fiorentina beccato alla guida in stato di ebbrezza

Il lupo perde il pelo, ma non il vizio. Un proverbio che nel caso di Radja Nainggolan appare particolarmente azzeccato, visto l’episodio che lo ha visto protagonista nella notte. Come riporta fcinter1908.it l’ex obiettivo della Fiorentina, attualmente in forza all’Anversa, è stato fermato dalle autorità mentre sfrecciava ad alta velocità in una delle strade principali della città belga.

Le forze dell’ordine lo hanno sottoposto all’alcol test e Nainggolan è risultato ben oltre i limiti consentiti. Per lui multa e patente ritirata almeno quindici giorni, in seguito all’ennesimo episodio eticamente rivedibile che lo ha visto protagonista.