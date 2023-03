Sene fa doppietta e la Fiorentina batte il Monterosi chiudendo al meglio il girone al Torneo di Viareggio. Il prossimo avversario dei viola

La Fiorentina vince 4-0 contro il Monterosi nell’ultima gara del girone eliminatorio del Torneo di Viareggio, chiudendo alla grande la prima parte del torneo.

Nel primo tempo Sene va subito vicino al gol dopo neanche un minuto, quindi è presta che calcia in porta ma trova la facile parata del portiere avversario.

Dopo una bella parata di Tognetti al 4’, Presta colpisce il palo sfiorando il vantaggio al 15’. Arriva ancora la risposta del Monterosi: decisiva una respinta sul tiro di Molinaro a Tognetti battuto.

Sene ha poi due occasioni clamorose prima al 23’, poi al 32’. Nel mezzo, altra chance per Presta che attorno al 30’ viene murato dal portiere avversario Malatesti da ottima posizione. Ci prova poi il lituano Gudelevicius, che spedisce alto da fuori area al 40’.

Nella ripresa al 50’ la Fiorentina sblocca il risultato Sene, che fulmina sul primo palo il portiere del Monterosi. Ancora il senegalese al 62’ si rende protagonista, Malatesti però lo ipnotizza e respinge il tiro. Il classe 2004 viola però raddoppia un minuto dopo: prende la mira e spara in rete per il quinto gol del torneo. Sene aggancia così Presta a quota 5 marcature. Al 76’ arriva il tris, con Mignani che, appena entrato, batte di testa il portiere del Monterosi. Dilaga la Fiorentina che chiude i conti con Ievoli al 44’, per il 4-0 finale.

La squadra di Papalato passa da prima il girone, con 9 punti. Viola che erano comunque già certi degli Ottavi di Finale dalla scorsa giornata. Sarà ora il Pontedera l’avversario del primo turno ad eliminazione diretta.

FIORENTINA (4-2-3-1) Tognetti, Maggini, Baroncelli, Elia, Pitti (60’ Scuderi), Sichi (60’ Spaggiari),Harder (60’ Mendoza), Gudelevicius (Italiano 87’), Presta (76’ Mignani) Da Silva(60’ Ievoli), Sene

A Disp: Leonardelli- Dolfi; Caprini, Chiesa, Diarrà, Deli, Ofoma, Renda, Sadotti, Saltalamacchia. All. Papalato