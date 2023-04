Sene trafigge il Cesena e la Fiorentina Primavera ottiene una vittoria preziosissima mantenendo il secondo posto in classifica

Per aggiornare premere il tasto F5 del vostro PC oppure refreshare questa pagina

Cesena-Fiorentina 0-1 (62′ Sene)

FIORENTINA (3-5-2): Martinelli; Gentile, Comuzzo, Lucchesi; Vigiani (55′ Distefano), Berti (69′ Nardi), Amatucci, Vitolo (86′ Harder), Favasuli; Presta (69′ Biagetti), Sene (86′ Toci).

A disp.: Tognetti, Dolfi, Elia, Biagetti, Krastev, Ievoli, Harder, Nardi, Spaggiari, Distefano, Toci.

Allenatore: Alberto Aquilani.

Finisce qui! Vittoria sudata e preziosissima della Fiorentina che conserva in questo modo il secondo posto, salendo a quota 51 punti. Davanti il Lecce, a quota 58 e con una gara in meno

90′ 4 minuti di recupero

89′ Rimedia un duro colpo Harder che ora è dolorante a terra, pestone di Balde che arriva in netto ritardo. Anche Biagetti ha preso una botta ma sembra star meglio il difensore viola

86′ Due cambi viola: dentro Harder e Toci, fuori Vitolo e Sene

82′ Fase finale della gara con la Fiorentina che adesso pensa a mantenere il vantaggio maturato senza prendersi grossi rischi

79′ Intervento in ritardo inutile e sciocco di Sene che travolge Lepri: ammonito l’attaccante senegalese della Fiorentina

77′ Sostituzione per il Cesena: entra Ghinelli ed esce Giovannini

74′ Cambio difensivo di Aquilani che dopo aver alzato il raggio d’azione della squadra schiera ora 3 difensori centrali puri più Gentile e Favasuli. Linea 5 viola per difendere il preziosissimo vantaggio maturato col gol di Sene

71′ Raccoglie una respinta della difesa di casa Vitolo, dopo un cross di Gentile, conclusione mancina della mezzala gigliata che però non inquadra lo specchio

69′ Cambia ancora Aquilani: escono Presta e Berti, dentro Biagetti e Nardi

66′ Fiorentina che ora gioca e produce azioni con maggiore serenità. Sene lavora bene spalle alla porta e scarica per Gentile, cross al centro e chiusura di Manetti che anticipa l’inserimento di Presta

63′ Quarta rete in campionato per Sene, gol fondamentale in una partita che la Fiorentina ha faticato molto a sbloccare. Ora la squadra di Aquilani dovrà gestire al meglio il gioco e cercare di mettere al sicuro il risultato

62′ GOOOOOOLLL DELLA FIORENTINAAAA! Sene! Distefano pennella un gran cross da sinistra per il senegalese che di testa trafigge Galassi. 0-1!

60′ Nel Cesena entra Francesconi per Suliani. Secondo cambio per la squadra di casa

59′ Vitolo riesce ad addomesticare un pallone vagante in area ma conclude poi debolmente col sinistro, permettendo una facile parata a Galassi. La Fiorentina non riesce ad essere pericolosa

57′ Pericoloso contropiede del Cesena che si conclude col cross dalla destra di Giovannini che per poco non trova l’inserimento aereo di Lilli. Fiorentina che aveva lasciato ampio spazio ai padroni di casa nell’occasione

56′ Ricorre al proprio leader offensivo nonchè capocannoniere Aquilani per provare a sbloccare una partita da sonnolenza per la Fiorentina

55′ Primo cambio viola: dentro Distefano, fuori Vigiani

54′ Berti verticalizza per Sene che va al tiro da posizione un po’ defilata senza colpire benissimo nè angolare troppo la conclusione, para Galassi che salva in due tempi

50′ Polli entra duro su Vitolo e rimedia il cartellino giallo

48′ Rinizia subito a far girare il pallone la Fiorentina, a cui servirà alzare il ritmo e l’intensità per cercare di sbloccare il punteggio ottenendo tre punti essenziali

46′ Subito un cambio per il Cesena: entra l’ungherese Denes, in prestito proprio dalla Fiorentina, e fuori Gessaroli

46′ Via alla ripresa, FORZA VIOLA!

Fine primo tempo

45′ 2 minuti di recupero a Cesena

40′ Percussione di Presta che parte veloce ma finisce per calciare debolmente e centrale dal limite dell’area. Para facilmente Galassi

39′ LUCCHESI! Mancino potente del centrale viola, pallone alto di poco. Azione che si era sviluppata dopo una corta respinta difensiva del Cesena in seguito ad un calcio d’angolo per la Fiorentina

38′ Ammonizione per Lepri che si aggrappa alla maglia di Favasuli

35′ Contropiede viola che poteva essere letale ma Presta si allunga troppo il pallone prima di calciare in porta e perde anche il successivo rimpallo: rimessa dal fondo per il Cesena

34′ POLLI! Calcia sul primo palo la punta di casa ben servita da Gessaroli, Martinelli tocca con la punta delle dita deviando la sfera in corner

33′ Amatucci crossa col sinistro ma esce bene Galassi che mette in corner con prontezza. Non riesce a pungere la Primavera viola

32′ Sfiora l’autogol Lepri che interviene su Sene mentre la punta senegalese della Fiorentina stava cercando di entrare in area: sfera che esce di poco ma stava per ingannare Galassi

30′ Rischia Vigiani che entra con veemenza su Lilli in una zona di campo piuttosto tranquilla. L’esterno viola però fortunatamente non rimedia il secondo giallo

27′ Ammonito Vigiani che interviene pericolosamente su Rossi. Primo cartellino della gara

24′ GESSAROLI! Buco difensivo della Fiorentina e si divora un gol calciando malissimo fuori di sinistro l’attaccante del Cesena, innescato in verticale da Suliani. Brivido per la squadra di Aquilani

23′ Ha preso un colpo Comuzzo che resta a terra nell’area di rigore cesenate. Il difensore viola riesce poi a rialzarsi e riprendere il proprio posto in campo

23′ Da destra a sinistra, si distende la Fiorentina ed è Favasuli stavolta ad andare al tiro dopo un paio di dribbling, pallone messo in corner dalla difesa del Cesena

20′ AMATUCCI! Palla fuori di pochissimo con Galassi immobile. Non trova la porta davvero per un soffio il numero 8 gigliato

19′ Presta si beve Giovannini e Lepri, quest’ultimo lo stende e ci sarà un’altra punizione molto interessante per il destro di Amatucci

18′ Intanto viene espulso Ceccarelli, tecnico del Cesena, ma ci perdonerete: non sappiamo proprio perchè

16′ Problemi fisici per Lilli che si accascia sul terreno di gioco dopo un impatto col proprio capitano Ferretti. L’arbitro interrompe l’azione con un po’ di ritardo. Anche Ferretti un po’ tramortito dopo lo scontro fortuito col compagno. Gioco fermo

14′ VIGIANI! Sene lotta sul pallone con Ferretti ed il capitano del Cesena chiude in corner. Amatucci scodella in mezzo e Vigiani di testa impatta male spedendo alto da ottima posizione

13′ Aggressivo il Cesena che cerca di spezzare sul nascere le azioni della Fiorentina. Balde commette fallo su Gentile rallentando ancora la manovra viola

10′ AMATUCCI! Si distende Galassi che respinge il destro sopra la barriera del regista viola. Ottimo intervento del portiere di casa, reattivo nell’occasione

9′ Iniziativa personale di Presta che si invola palla al piede prima di essere steso dal guineano Balde che rischia anche il giallo. Punizione interessante per il destro di Amatucci ai 20 metri

8′ Si libera per la conclusione Sene che dal limite dell’area cesenate cerca il tiro, pallone respinto e poi la retroguardia di casa riesce ad allontanare la minaccia

6′ Bruttissimo pallone perso in uscita dal Cesena e Favasuli guadagna un altro calcio d’angolo. Stavolta è lo stesso esterno viola ad andare al cross dopo lo scambio con Amatucci ma non effettua bene il traversone, allontana la difesa romagnola

4′ Cesena che quando ottiene palla prova subito ad andare in verticale per sorprendere la linea difensiva viola, piuttosto alta. Lucchesi ferma alla grande Gessaroli e fa ripartire la squadra gigliata

2′ Subito corner per la Fiorentina, che vuole mettere le cose in chiaro immediatamente. Favasuli murato in corner e Amatucci può scodellare dopo uno scambio corto, pallone troppo lungo e abbranca in presa il portiere di casa Galassi dopo la torre di Lucchesi

1′ Partiti! FORZA VIOLA!

La Fiorentina Primavera seconda in classifica, prima della finale di Coppa Italia di martedì prossimo contro la Roma, scende in campo a Cesena per consolidare la sua presenza in zona playoff. I ragazzi di Aquilani vogliono mantenere (o eventualmente allungare) il vantaggio di cinque punti sul settimo posto in classifica con una vittoria in Romagna contro i bianconeri, già moralmente condannati alla retrocessione in Primavera 2.

Fiorentinanews.com seguirà la partita con la consueta diretta testuale e con lo spazio per le parole dei protagonisti a fine gara. Fischio d’inizio alle ore 14.