Sensi non andrà in ritiro con l’Inter, la decisione sul suo futuro è stata presa. Intanto la Fiorentina è alla finestra

Secondo quanto riportato da fcinter1908.it, l’Inter avrebbe comunicato all’agente di Stefano Sensi la propria intenzione di non convocare il centrocampista per il ritiro estivo con la rosa di Simone Inzaghi. Nonostante il prestito positivo con la Sampdoria, Sensi non ha ottenuto la riconferma nella squadra nerazzurra.

Stefano Sensi dovrà così trovare una nuova sistemazione. L’ipotesi di un ritornare alla Sampdoria non è impossibile, ma il pressing della Fiorentina (che giocherà in Europa nella prossima stagione) potrebbe spostare l’interesse dell’italiano proprio verso Firenze.