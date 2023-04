Sentite Bednarek: “La prima rete della Fiorentina è stata una coincidenza, per me la punizione non c’era”

Il portiere del Lech Poznan, Filip Bednarek, ha parlato dopo la partita contro la Fiorentina a Viaplay, commentando quanto successo sul prato del Franchi: “La vittoria contro la Fiorentina in trasferta non ce la toglierà nessuno. Questo fa parte della storia di Lech, è stato un altro anno bellissimo per noi. Dopo il nostro gol, sul3-0, penso che ci fosse tanta paura nelle teste dei giocatori della Fiorentina, quindi fa molto male che abbiamo concesso un gol su un calcio piazzato. Direi che è stata più una coincidenza. Secondo me, non c’era stato nessun calcio di punizione, perché Kris ha preso la palla, ma l’arbitro ha dato comunque calcio di punizione”.

Per sfortuna di Bednarek, il pestone di Velde sul piede di Venuti è solare. E, almeno questa volta, Obrenovic ci ha visto bene.