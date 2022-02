Sentite Birindelli: “Vlahovic trasformerà i fischi del Franchi in energia”

L’ex giocatore della Juventus Alessandro Birindelli è intervenuto a Lady Radio a due giorni dalla partita contro la Fiorentina.

Di seguito il suo pensiero: “La Fiorentina ha la sua identità, che le è stata trasmesso da Italiano, ed è riuscita a sopperire all’assenza di Vlahovic. I bianconeri hanno trovato equilibrio e l’attaccante che le mancava: adesso diventerà tutto più affascinante, a cominciare dalla semifinale. La squadra è ancora in convalescenza, deve ancora trovare l’identità di gioco in campo: è sicuramente poco bella, ma con il serbo è tornata cinica”.

Continua così Birindelli: “I fischi del Franchi? Vlahovic non potrà che trasformarli in energia. Non sarà sicuramente impassibile, ma dopo l’inizio la partita lo terrà fuori da tutto. Igor-Milenkovic? Penso che sia una scelta corretta puntare su loro due contro la Juventus“.