Sentite Capello: “Milan-Fiorentina è stata una partita senza storia. Il Milan ha condotto senza mai soffrire”

L’ex allenatore del Milan ed oggi opinionista televisivo Fabio Capello in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera si è espresso così a riguardo del match tra viola e rossoneri di domenica: “Il Milan di domenica mi ha impressionato. Mi aveva colpito anche la vittoria di Napoli, ma l’ultima gara con la Fiorentina è stata senza storia, una partita mai davvero in discussione, condotta senza soffire. Credo che questo Milan debba sognare in grande e possa puntare allo scudetto”.

