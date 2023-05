Sentite Falcão jr: “Lo stillicidio arbitrale contro la Roma è iniziato a fine febbraio. A Firenze l’ultimo capitolo con Ayroldi”

Anche Giuseppe Falcão, figlio non riconosciuto dell’ex giocatore giallorosso Paulo Roberto, ha detto la sua su Fiorentina-Roma sul suo profilo Twitter. Queste le sue parole: “Tutto è cominciato con Serra, a Cremona, il 28 Febbraio. Perché inizia da lì lo stillicidio arbitrale contro l’As Roma. Prima di Serra la Roma è terza/quarta, ampiamente in corsa per un posto Champions. Qualche punto buttato qua e là, ma sempre in controllo della situazione. Poi l’Europa League è entrata nel vivo, sono arrivati gli infortuni, ma soprattutto è arrivata l’Aia. Forte, prepotente, decisa, a difesa di un suo tesserato. La banda capitana da Rocchi ha colpito la Roma e soprattutto Mourinho.

Rocchi ha scelto “il più bravo” per fermare la Roma: Daniele Orsato. Per alcuni il miglior arbitro europeo, per Modric il peggiore. Orsato si prende la scena in ben due partite: Roma-Milan e Bologna-Roma. Nella prima convalida il gol dell’1-1 dove c’è un fallo clamoroso di De Katelaere su Ibanez. Nella seconda nega due rigori solari alla Roma. Poi è arrivato Chiffi in Monza-Roma. “Il peggior arbitro della mia carriera” dirà Mourinho a fine partita. Per concludere l’opera il signor Ayroldi a Firenze. In mezzo il solito Maresca in Roma-Inter a negare un rigore clamoroso su Ibanez. C’è stato un Campionato prima di Serra e poi ce n’è stato un altro…”