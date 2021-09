Sentite Galliani: “Con il Fair Play Finanziario il Milan non sarebbe arrivato sul tetto d’Europa”

Nelle ultime settimane, dopo la clamorosa campagna acquisti del PSG, in Uefa si discute di una sostanziale revisione del Fair Play Finanziario. Questo pomeriggio l’ex ad del Milan di Silvio Berlusconi Adriano Galliani, interrogato sul tema durante un collegamento per Radio Deejay, ha spiegato come secondo lui si è evoluto il mercato rispetto ai suoi primi tempi in rossonero. Queste le sue parole:

“Il mercato è cambiato. Noi eravamo un campionato d’arrivo, adesso non più. E questo accade per i diritti tv: in Premier fatturano 6 miliardi, in Serie A 2. Una volta eravamo leader. Col Fair Play Finanziario Berlusconi non avrebbe mai portato il Milan dal settimo posto alle vette d’Europa. Come fa oggi una squadra italiana a rifiutare un’offerta di 115 milioni per un singolo giocatore?”