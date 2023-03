Sentite Gasperini: “Qui facciamo sempre un lavoro straordinario. Siamo costretti a competere con gente che ha un miliardo di debiti”

Spesso è risultato polemico, anche in ambiente Fiorentina, e anche stavolta l’allenatore dell’Atalanta Gian Piero Gasperini non ci è andato leggero. Stavolta, nella conferenza stampa prima della partita di domani tra il Napoli e i nerazzurri, ha lanciato un riferimento al lavoro della società bergamasca: “Noi stiamo facendo un campionato straordinario. Ma in realtà facciamo un lavoro straordinario a prescindere“.

E si spiega: “Le risorse dell’Atalanta non possono essere confrontate con quelle delle altre società: noi, con centinaia di utili, siamo costretti a competere con chi ha un miliardo di debiti. Noi abbiamo dovuto costruirci le nostre risorse in casa, per poter investire”.