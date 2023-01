Sentite il procuratore dell’ex viola Hancko: “Alla Fiorentina non si trovò bene perché stava cambiando tutto. In Italia può giocare in uno dei primi 5 top club. Il Napoli? Perché no…”

Sasha Huet Baranov, agente dell’ex Fiorentina David Hancko, ha parlato a CalcioNapoli24, intervenendo sul suo assistito e sul suo possibile ritorno in Italia: “Hancko può diventare un campione. Dipende dalle offerte che arriveranno. E’ diventato un calciatore importante per il Feyenoord. Parla italiano perchè ha fatto un anno alla Fiorentina.

Non è stato un anno positivo perché si è trovato in pieno cambiamento del club. in Italia giocherebbe nei primi 5 top club, può tornare in Italia. Lo farebbe volentieri. Napoli? Perchè no…”