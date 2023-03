Sentite l’ex Fiorentina Gilardino: “Per fortuna l’attaccante centrale sta tornando di moda. Nei settori giovanili servono competenza e formazione”

L’allenatore del Genoa ed ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina Alberto Gilardino è uno degli uomini del momento in Serie B: come tecnico rossoblu, sta portando la sua squadra a una cavalcata tranquilla verso il ritorno in massima serie. Gilardino ha rilasciato un’intervista al Secolo XIX, parlando anche del ruolo dell’attaccante: “Finalmente la punta centrale, per fortuna, sta tornando di moda. Per me è fondamentale, fa giocare bene tutta la squadra”.

Sul calcio italiano: “Per ripartire al meglio, nei settori giovanili servono competenza e formazione. A volte, purtroppo, capita che ci sono allenatori su cui si investe poco. Manca talento? No, secondo me anche in Serie B e in Lega Pro c’è tanto materiale“.