Sentite l’ex giocatore cileno: “Pulgar è un buon giocatore, è la Fiorentina che non ha reso”

L’ex giocatore cileno Josè Luis Villanueva è intervenuto durante Pauta al Filo parlando delle sorti di Erick Pulgar alla Fiorentina. Per l’ex attaccante, ora opinionista, Pulgar non a reso a causa del poco rendimento viola.

“E ‘un buon giocatore, il problema è che la Fiorentina non ha reso e quindi quello che fa non viene messo in luce”. Per Villanueva sarebbe questo il motivo del calo di Pulgar.

Erick Pulgar vuelve a aparecer en la órbita del Leeds de Bielsa.@jlvilla_a: "Es buen jugador, el problema es que no ha rendido la Fiorentina y por ende no se luce lo que hace"