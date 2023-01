Sentite Montolivo: “Serve personalità per giocare al Franchi. Quando il pubblico contesta si sente, è molto difficile”

L’ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina Riccardo Montolivo è intervenuto a DAZN dopo la sconfitta viola contro il Torino. In particolare, ha sottolineato i fischi dello stadio Franchi, ricordando quanto fosse complicato riceverli: “I fischi sono la perfetta rappresentazione della delusione del pubblico. Questo, poi, era uno scontro diretto, per ridare un senso al campionato”.

Sul pubblico fiorentino, aggiunge: “Per giocare al Franchi, sicuramente serve personalità. Quando il pubblico contesta, lo senti, anche un mugugno: è complicato, uno stadio difficile in cui giocare. Non è un ambiente chissà quanto tranquillo”.