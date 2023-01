Sentite Mourinho: “La Coppa Italia è il peggior torneo d’Europa. Perché il Torino che ha battuto i campioni d’Italia deve giocare in casa della Fiorentina?”

Dopo la vittoria in Coppa Italia contro il Genoa, ha parlato in conferenza stampa l’allenatore della Roma Jose Mourinho, parlando anche del format del torneo: “Penso che sia la peggior coppa d’Europa, non protegge i più piccoli. Non dà animo a quello che è un show, parlo del Torino per esempio che vince sul campo del Milan campione d’Italia, poi deve giocare la prossima eliminatoria in casa della Fiorentina, questa struttura della Coppa Italia non la capisco.

Abbiamo giocato contro una squadra di Serie B con lo stadio pieno, se ci sono stadi vuoti devono capire perché noi siamo pieni e gli altri no. L’anno scorso siamo finiti sesti, quello prima settimi e io voglio investire sulla Coppa Italia, ma una squadra più bassa non vuole giocare, che motivazione ha questa gente? Il Torino ha vinto contro i campioni d’Italia, ha fatto la grande storia degli ottavi di finale e deve giocare fuori. Dov’è la bellezza della Coppa Italia? Sarebbe bello giocare in un campo di B o di C, dov’è questo? Perché la gente lo accetta”