Sentite Orlando: “La Fiorentina adesso vale quanto l’Udinese, per Vlahovic evidentemente è solo un punto di partenza”

A tuttomercatoweb.com ha parlato l’ex giocatore della Fiorentina e attuale allenatore Alessandro Orlando. Queste le sue parole sul caso Vlahovic: “Sono passati i tempi in cui i giocatori si attaccavano alla maglia, uno degli ultimi è stato Di Natale all’Udinese. Per Vlahovic la Fiorentina evidentemente è solo un punto di partenza, sta facendo vedere quanto vale e ha ancora due anni di contratto. Alla società viola auguro di tornare a lottare per lo scudetto o per l’Europa, ma adesso può essere paragonata all’Udinese o a una squadra che lancia i giovani nonostante la sua storia”.

E ancora: “Normale che alcuni giocatori guardino a realtà più ambiziose come la Juventus. Fossi un tifoso viola mi godrei il ragazzo senza pensare al fatto che possa non indossare la maglia viola per sempre”.