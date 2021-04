Sentite Pasquale Bruno: “Chiesa e Bernardeschi simulano sempre. E la Juventus ha il capo di tutti i cascatori del mondo…”

Pasquale Bruno, ex difensore di Juventus, Torino e Fiorentina, stimolato sulla simulazione di Bernardeschi durante il derby della Mole, non le ha mandate certo a dire, anzi ha stigmatizzato il comportamento del nazionale azzurro e di diversi calciatori di Serie A: “Lui, Chiesa, Morata… lo fanno sempre. Ma non solo alla Juve, lo fanno anche Castrovilli, Barella, Ilicic. La Juve però ha il capo di tutti i cascatori del mondo, Pavel Nedved, Pallone d’Oro anche per le simulazioni”, le parole dell’ex calciatore ai microfoni di Mediaset, durante ‘Tiki Taka’.