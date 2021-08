Sentite Pedro: “A Firenze ho vissuto momenti tristissimi, salivo in macchina e piangevo. Non mi facevano giocare”

L’ex attaccante della Fiorentina Pedro ha parlato così al portale Netfla.br della sua esperienza in viola: “In Italia ho passato momenti molto tristi, spesso salivo in macchina per andare agli allenamenti e piangevo. Dovevo fermarmi, parcheggiare e calmarmi. Quando passai alla Fiorentina con la 9 sulle spalle pensavo di avere le carte in regola per fare bene. Ma non mi facevano giocare. I tifosi mi fermavano e mi chiedevano informazioni sulla mia assenza, ma anche io mi facevo le stesse domande. Mi avevano anche pagato tanto, ma non giocavo”.