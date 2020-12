Sentite Pirlo: “Chiesa fino a qualche settimana fa non aveva mai fatto una partita in Europa…”

Il tecnico della Juventus Andrea Pirlo, durante le interviste di fine gara, ai microfoni di SkySport ha sottolineato la differenza tra giocatori d’esperienza come Cuadrado e giovani come l’ex viola Chiesa e Kulusevski. Queste le sue parole: “Il colombiano ha l’esperienza di saper giocare certi tipi di gare. Lui è un campione che viene da 10 anni di partite di alto livello, ha giocato nella Juve, nella Colombia nel Chelsea. Chiesa fino a qualche settimana fa non aveva mai fatto una partita in Europa. la maglia della Juve ha un peso. Quando compri dei giocatori giovani devi avere pazienza ma abbiamo grande fiducia in loro perché li abbiamo presi.”

0 0 vote Article Rating