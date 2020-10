Sentite Reginaldo: “La relazione con la Canalis ha penalizzato la mia carriera”

Vi ricordate di Reginaldo? L’ex attaccante della Fiorentina, società in cui ha militato nella stagione 2006-07 segnando 6 gol in 27 partite, ha parlato a Italsportpress.it svelando quello che per lui è rimpianto. Il tema in questione è la storia d’amore tra il brasiliano e Elisabetta Canalis.

Queste le sue parole: “Ci conoscemmo a casa di Bernardo Corradi in occasione di un suo compleanno. Lei sapeva chi ero io e io sapevo chi era lei e quasi subito in quella serata di allegria sbocciò l’amore tra noi. È stata un bella storia d’amore anche se è durata pochi mesi. È stata Elisabetta a lasciarmi e non ho alcun problema a dirlo, perché io ho sbagliato. Visto il forte clamore mediatico, molto spesso si ricordano di me più per essere stato lo stallone della Canalis. Quella storia con una donna famosa, mi tolse qualcosa calcisticamente perché molti direttori sportivi mi consideravano un calciatore che pensava solo alle donne e alla bella vita. Insomma senza rinnegare nulla ma credo proprio che la love story con la Canalis penalizzò la mia carriera“.