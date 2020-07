Sentite Simeone: “Guardo la Juventus per osservare Higuain. Sogno l’Atletico Madrid”

L’ex giocatore della Fiorentina e ora del Cagliari, Giovanni Simeone è intervenuto a ESPN Argentina parlando del sogno Atletico Madrid: ” Più di ogni altra cosa perché è un club dove avrei voluto giocare fin da bambino. E’ inevitabile che mi piacerebbe andarci prima o poi. Lì allena mio padre, ma anche se non ci fosse più lui, mi piacerebbe andarci ugualmente perché è proprio un sogno che ho fin da piccolo”

E su l’ispirazione: “Senza dubbio a Gonzalo Higuain. Mi piace molto come si muove in campo e in area di rigore. Quando gioca la Juventus, la guardo proprio per poterlo osservare”.