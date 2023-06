Senza Conference la Juve potrebbe perdere Perin. E per sostituirlo c’è un nome che piace anche alla Fiorentina

Tra i nomi sul taccuino della Fiorentina per affiancare Terracciano nella prossima stagione c’è anche quello di Emil Audero, retrocesso in Serie B con la Sampdoria. Il portiere difficilmente resterà nel campionato cadetto, anche perché su di lui c’è l’interesse di tante squadre italiane tra chi lo vorrebbe come titolare e chi cerca un profilo esperto per fare da numero dodici.

Appartiene alla seconda categoria la Juventus, non ancora certa della permanenza di Perin. Per lui sono arrivate sirene turche, e secondo La Gazzetta dello Sport è molto probabile che lasci l’Italia qualora i bianconeri venissero esclusi dalla Conference League in quanto per lui ci sarebbe pochissimo spazio. In tal caso la Juventus punterebbe appunto su Audero, cresciuto nel settore giovanile del club bianconero che ne ha detenuto il cartellino fino al 2019.