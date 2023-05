“Senza la Champions è difficile tenere i big. Jovic insufficiente, ripartire con lui sarebbe una delusione”

L’ex attaccante della Fiorentina Ciccio Baiano ha parlato a Radio Bruno Toscana: “Per vincere come il Napoli devi tenere i big. Anche loro hanno venduto l’estate scorsa, ma hanno saputo sostituire perfettamente. Ovviamente non facendo la Champions è più difficile convincere i giocatori più forti, vedi la Fiorentina con Vlahovic. Questo è un aspetto che bisogna sottolineare”.

E poi: “Jovic lo vedo in crescita, ma non basta. Ha tecnica, certo, ma ad oggi è insufficiente sotto tutti i punti di vista. Ha fatto dei gol, sì, ma bisogna vedere contro chi. Se l’anno prossimo dovessimo ripartire con lui e Cabral come attaccanti, sarei molto deluso. Nel 4-3-3 il centravanti è fondamentale”.