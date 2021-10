Serbia-Azerbaigian: capitan Nastasic e Vlahovic titolari, l’infortunato Milenkovic in tribuna

Nella sfida che tra poche ore andrà in scena tra Serbia e Azerbaigian due giocatori della Fiorentina scenderanno in campo come titolari: Nastasic, con la fascia da capitano, sarà al centro della difesa, mentre Dusan Vlahovic nella sua consueta posizione di prima punta. Ecco la formazione completa dei serbi:

SERBIA (3-4-1-2): Rajkovic; Veljkovic, Mitrovic, Nastasic; Lazovic, Grujic, Lukic, Kostic; Milinkovic-Savic, Jovic, Vlahovic.