Serena: “In gara secca molte volte non vince la favorita: Fiorentina e Inter se la giocheranno alla pari. Italiano? Saper gestire le finali è una caratteristica degli allenatori esperti”

Michele Serena, ex calciatore viola, è intervenuto a Radio Toscana per commentare il raggiungimento della finale di Coppa Italia da parte della Fiorentina. Ecco le sue dichiarazioni sul prossimo match e non solo:

“In gara secca molte volte non vince la favorita, dipenderà tutto da come le squadre si avvicineranno alla gara: per me è da 50 e 50. La Fiorentina deve continuare però a fare bene anche in campionato, per arrivare alle Coppe con entusiasmo, salute e forma. La miglior soluzione sarebbe scegliere di non gestire, cioè non fossilizzarsi su una sola competizione”.

E ancora: “Italiano dovrà continuare a fare rotazioni per permettere a tutti di essere al top: non si possono avere soltanto 11 giocatori in forma. Saper gestire le finali è una caratteristica degli allenatori esperti, Italiano lo sarà magari fra 10 anni, ora è in un percorso di crescita. L’importante sarà arrivarci con tutta la rosa a disposizione”.

Infine: “Anche in Conference il passaggio del turno è 50 e 50 perché quando arrivi a questo punto tutti se la possono giocare. Cabral può essere il centravanti della Fiorentina anche l’anno prossimo, negli ultimi mesi ha trovato la quadra e i gol”.