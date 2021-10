Serena: “La Fiorentina può essere solo contenta di Odriozola e Biraghi. Vlahovic? Lo spogliatoio non sarà condizionato”

L’ex giocatore della Fiorentina Michele Serena ha parlato a Lady Radio in vista della partita di questa sera: “Serve non sottovalutare la forza del Venezia, visto anche che il campo è difficile da raggiungere e questo potrebbe dare tante distrazioni ai giocatori. Non credo comunque che la scelta tra Milenkovic e Quarta possa essere dovuta alla dimensione del campo. Servono difensori veloci perché il Venezia ha attaccanti veloci, come Johnsen. I terzini? Da quando è entrato con l’Atalanta Odriozola non è più uscito, penso che la Fiorentina possa essere solo contenta di lui e anche di Biraghi“.

E poi ha aggiunto: “La Fiorentina sta facendo bene rispetto alle ultime due stagioni. Italiano mi ha colpito, anche in una piazza esigente come Firenze ha trasmesso velocemente le sue idee. Vlahovic? Nello spogliatoio non succederà nulla, questi sono discorsi personali e poi il giocatore è motivatissimo. Mi auguro che si riesca a trovare un punto di incontro, la scadenza del contratto è ancora lontana”.