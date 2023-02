Serena: “La Fiorentina sarebbe attrezzata per reggere tutte le competizioni, ma in campionato è parecchio indietro. Sembrava anche essersi ripresa…”

L’ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina Michele Serena è intervenuto a Radio Bruno Toscana per commentare la situazione attuale della squadra viola: “Io ho sempre detto che la Fiorentina sarebbe attrezzata per reggere tutte le competizioni a cui partecipa. Alla luce dei fatti, serve ammettere che la Viola è effettivamente parecchio indietro… 24 punti in campionato sono pochi. Ci sono stati anche diversi infortuni, c’è da dirlo, e la classifica si è rovinata parecchio nelle ultime 3/4 partite”.

E aggiunge: “L’entrata in una ‘zona anonima’ è arrivata da inizio 2023: prima di questo calo, la squadra sembrava anche essersi ripresa. Triplice impegno? Cambia radicalmente il modo di lavorare durante la settimana, questo coinvolge tutta la squadra. Non discuto le qualità dei giocatori, delle quali rimango convinto, ma ci sta anche che sia un anno di rodaggio. Questo è un grande peccato”.