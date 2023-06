Serena: “Per alzare il livello la Fiorentina deve avere una rosa di 14-15 giocatori bravi, non di 12. Icardi in viola? Meglio Nzola”

L’ex giocatore viola Michele Serena ha parlato a Radio Bruno, intervenendo sulla situazione in casa Fiorentina e sul mercato che sta per iniziare. Queste le sue parole: “Di un portiere tanti guardano l’aspetto tecnico, quanto è bravo con i piedi per l’impostazione da dietro. Con Italiano soprattutto, perché fa giocare molto il suo estremo difensore. Io invece sono di vecchio stampo, per me un portiere deve parare. I terzini? Secondo me quel ruolo alla Fiorentina lo migliori andando a prendere buone alternative a Biraghi e Dodo. Giocare con gli esterni alti a piede invertito difficile vadano a crossare, per questo la Fiorentina gioca molto con le sovrapposizioni e Biraghi crossa molto.

Il salto di qualità? Stesso discorso dei terzini. Non servono 12 giocatori, ne servono 14-15 che ti permettono rotazioni senza sbilanciare la squadra. La Fiorentina parte da una base molto buona. Icardi? A Italiano piacciono i giocatori che lavorano, quindi non ce lo vedo. Meglio Nzola, che ha già avuto”.