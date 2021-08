Sergio Oliveira arriva in Italia? Trattativa lampo aperta dalla Roma. Gli indizi social

Alla fine Sergio Oliveira potrebbe per davvero arrivare in Italia. Il centrocampista del Porto che era stato trattato dalla Fiorentina quando ancora c’era Gattuso come titolare della panchina viola, è in trattative per passare alla Roma.

Tutto si è aperto improvvisamente questa mattina, quando il club giallorosso ha trovato la disponibilità del Porto a cederlo. Prestito con diritto di riscatto fissato intorno ai 20 milioni di euro, su questa base i capitolini potrebbero mettere il giocatore sotto contratto, garantendogli un ingaggio sui 3,5 milioni di euro.

A corroborare il tutto ci sono anche due indizi social particolari: Oliveira ha cominciato a seguire su Instagram il profilo della Roma e quello di Lorenzo Pellegrini. Al giorno d’oggi queste apparenti sottigliezze possono essere più che indicative.