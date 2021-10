Sergio Romero: “Sono pronto per l’esordio contro la Fiorentina, ma l’ultima parola spetta al mister”

Il nuovo acquisto del Venezia Sergio Romero ha parlato in conferenza stampa questo pomeriggio, intervenendo anche a proposito di un suo possibile esordio contro la Fiorentina lunedì. Queste le sue parole:

“Per giocare già con la Fiorentina dovrà parlare l’allenatore. Ieri mi sono allenato per la prima volta qui e mi sono sentito bene. Ho trovato un grande gruppo, con giovani che hanno tanta voglia. Ho fatto capire al tecnico che posso esserci già per lunedì e non per passeggiare per Venezia, ma ovviamente l’ultima decisione spetta al mister, sono a disposizione sua e del suo staff”.