Serie A, al via altre due partite alle 15: già sbloccati i risultati

La domenica di Serie A continua, in attesa della partita della Fiorentina delle 18: dopo le partite degli ultimi due giorni e l’anticipo delle 12 tra Bologna e Lazio, per il turno delle 15 tocca a Sampdoria-Udinese (battuta per uno a zero dalla Fiorentina alla Dacia Arena nello scorso turno) e Verona-Spezia.

Le squadre sono scese da una ventina di minuti in campo ma i risultati sono già stati sbloccati: al momento, infatti, il Verona e l’Udinese si trovano in vantaggio rispettivamente per 2 a 0 e per una rete a zero. Una serie A piena di sorprese e di gol!