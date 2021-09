Serie A, all’intervallo Cagliari e Torino sono in vantaggio. I parziali delle partite delle 15

Alle 15 erano in programma tre partite di Serie A, giunte in questo momento al termine dei rispettivi primi tempi. Il Genoa, prossimo avversario della Fiorentina, è momentaneamente sotto a Cagliari per via del gol di Joao Pedro su rigore.

Ancora ferme sullo 0-0 Spezia e Udinese, mentre si è sbloccato in extremis Torino–Salernitana. I padroni di casa sono infatti passati in vantaggio proprio al 45′ con il gol di Sanabria, su assist di Ansaldi. A breve le squadre torneranno in campo per il secondo tempo.