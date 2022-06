Serie A, ecco il primo arbitro donna. Rocchi: “Chi arriva a questo livello è solo perché se lo è meritato”

L’ex arbitro e attuale designatore di Serie A e B Gianluca Rocchi, ha parlato al seminario dell’AIA a Coverciano a tema ‘Arbitrare al tempo del Var’. Tra gli argomenti trattati, si è parlato di Maria Sole Ferrieri Caputi, l’arbitro donna livornese che entrerà a far parte della squadra per la Serie A per la prossima stagione.

Ferrieri Caputi ha 32 anni ed è anche arbitro internazionale. Il suo sarà un esordio storico perché sarà la prima arbitro donna di sempre del campionato italiano. Rocchi ha sottolineato che oggi una donna è preparata “sia dal punto di vista fisico e sia da quello tecnico”, evidenziando che chi arriva in serie A è perché “ha meritato la promozione sul terreno di gioco”. “Posso garantire che se arriverà ad arbitrare in serie A una donna è perché lo merita” ha aggiunto il designatore.